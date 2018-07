Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Adidas von 245 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Kürzungen an seinen Schätzungen für den Sportartikelkonzern seien eine Folge von Währungsentwicklungen, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies habe aber keine Auswirkungen auf seine Kaufempfehlung, zumal das Kursziel rund 28 Prozent Aufwärtspotenzial bedeute. Die Aktie weise außerdem einen 29-prozentigen Bewertungsabschlag gegenüber dem Konkurrenten Nike auf./mf/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-03/14:06

ISIN: DE000A1EWWW0