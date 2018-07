Der Kryptomarkt ist mit positiven Vorzeichen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Seit Anfang Juli steht beim Bitcoin ein Plus von 4,4 Prozent zu Buche, vom Ende Juni erreichten Jahrestief bei 5.826,41 Dollar konnte er sich zwischenzeitlich sogar um rund 15 Prozent absetzen. Nachdem sich der Kurs zuletzt im Bereich von 6.400 Dollar stabilisiert hatte, folgte am Montagnachmittag erneut ein deutlicher Satz nach oben: Binnen einer Stunde ging es um gut 300 Dollar auf 6.678 Dollar nach oben. Seitdem pendelt der Kurs um die Marke von 6.600 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...