Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa senkte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnerwartungen für europäische Banken, da sie nun mit einem niedrigeren Leitzinsniveau in der Eurozone rechnet als bisher. Dies belaste das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft der Banken./mis/jha/ Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-07-03/14:24

ISIN: DE0005140008