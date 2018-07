Aktien von Aurubis haben sich am frühen Dienstagnachmittag an die Spitze des MDax gesetzt. Sie verteuerten sich um 4,53 Prozent auf 67,80 Euro. Ein Händler sprach von einer Gegenbewegung auf die Verluste der vergangenen Wochen. In dieser Phase habe vor allem der fallende Kupferpreis die Aktie des Verarbeiters von Kupfer belastet, der vom Hoch Anfang Juni um mehr als 10 Prozent gefallen sei.

Zudem habe der Aurubis-Kurs eine wichtige Unterstützungszone bei 65 Euro verteidigt. Bereits Anfang März habe sich die Aktie auf diesem Niveau stabilisiert nach einem vorangegangenen heftigen Kursrutsch. Seit Mai vergangenen Jahres hätten die Papiere nicht mehr nachhaltig unter der Zone um 65 Euro gelegen./bek/jha/

