FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag will seine Präsenz in Kanada ausbauen. Dazu soll das Chemiedistributionsgeschäft der Canada Colors and Chemicals Ltd (CCC)übernommen werden, teilte das Unternehmen mit. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht.

"Mit der Übernahme von CCC stärkt Brenntag seinen Fokus und erhöht seine Leistungsfähigkeit in den Spezialitätenbereichen Life Science und Material Science", wird Vorstandsvorsitzender Steven Holland in einer Mitteilung zitiert.

Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresumsatz von etwa 140 Millionen Euro erzielt, hieß es. Der Abschluss der Transaktion werde vorbehaltlich vertraglich vereinbarter Abschlussbedingungen im Laufe der nächsten Wochen erfolgen.

July 03, 2018 08:13 ET (12:13 GMT)

