Nordex-Aktie brennt Kursfeuerwerk ab: Das Signal, auf das alle gewartet haben?

Es ist nur wenige Tage her, dass die Bullen im Fall der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) die Flinte endgültig ins Korn werfen wollten. Wieder einmal hatte sich eine Erholungsrallye des TecDAX-Wertes als Strohfeuer entpuppt. Doch nun zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die Aktie des Hamburger Windturbinenherstellers meldete sich mit Macht zurück.

Am Dienstag schoss der Kurs der Nordex-Aktie um mehr als 6 Prozent in die Höhe. Am Vortag lag das Papier noch deutlich im Minus. Das zweite Halbjahr 2018 wurde mit einem Minus von 3,5 Prozent eingeläutet. Bereits das erste Halbjahr fiel enttäuschend aus. Im April und Mai sah es nach einer Erholung aus. Letztlich stand aber auch für die ersten sechs Monate des Jahres 2018 ein knappes Kursminus zu Buche. Dabei konnte das Unternehmen nach einer schwierigen Zeit mit einigen Hoffnungsschimmern aufwarten.

