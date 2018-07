Der DAX hat am vergangenen Sonntag seinen 30. Geburtstag gefeiert. Von Feierstimmung ist am deutschen Aktienmarkt derzeit eher wenig zu spüren. Im Gegenteil: Der DAX steht seit Wochen unter Druck. Bleibt das den Sommer über so? Wie könnte es nun weitergehen? Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, bei Börse Stuttgart TV.