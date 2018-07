Das japanische Analysehaus Nomura hat Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Es sei ein Meilenstein, dass der Elektroautobauer Ende Juni sein Ziel von 5000 produzierten Model 3 binnen einer Woche erreicht habe, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Glaubwürdigkeit des Unternehmens verbessern und bringe Tesla in die Position, im zweiten Halbjahr profitabel zu arbeiten. Kurzfristig dürften die Aktien aber weiter stark schwanken./mis/ck Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-07-03/15:55

ISIN: US88160R1014