Genau 2.651 Elektro-Pkw wurden laut KBA im Juni in Deutschland neu zugelassen. Dies sind 341 mehr als im Mai (2.310). In den ersten sechs Monaten des Jahres beläuft sich die Anzahl auf 17.234 neue Elektro-Pkw, was einem Zuwachs von 69,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber hinaus verzeichnete das KBA im Juni 11.556 Zulassungen ...

