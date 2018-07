Die Aktien von Deutz haben am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate mit deutlichen Kursgewinnen auf den angekündigten Verkauf des 50-Prozent-Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Deutz Dalian reagiert. Sie gewannen zuletzt 2,10 Prozent auf 6,80 Euro, nachdem sie mit plus 1,6 Prozent auf 6,66 Euro aus dem Xetra-Kernhandel gegangen waren.

Aus der Veräußerung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens Deutz Dalian an den Partner FAW sowie damit zusammenhängenden Lizenzerträgen erwartet der Motorenbauer im laufenden Jahr einen Erlös von knapp 10 Millionen Euro. Zudem befänden sich Gespräche über neue Kooperationen mit bedeutenden lokalen Partnern aus der Baubranche und dem Agrarbereich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, hieß es seitens des Kölner Motorenbauers am Dienstagabend nach Börsenschluss./ck/he

ISIN DE0006305006

AXC0274 2018-07-03/18:37