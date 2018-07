Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe bei den Auslieferungen im zweiten Quartal die Erwartungen erneut deutlich verfehlt, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass das Produktionsziel von 5000 Model 3 pro Woche Ende Juni erreicht worden sei, dürfte angesichts ineffizienter Methoden zudem mit höheren Kosten einhergegangen sein. So habe Tesla neben der Fabrik noch eine vorübergehende Produktionslinie aufgebaut./mis/bek Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

