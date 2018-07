Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie der Commerzbank angesichts des Verkaufs von Teilbereichen an die französische Société Générale auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Das Frankfurter Bankhaus setze den Straffungskurs bei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten fort, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ck Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-07-03/19:51

ISIN: DE000CBK1001