Gateway Real Estate AG: Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur Übernahme der Development Partner AG und weiterer Projektgesellschaften. Andreas Segal wird Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Personalie Gateway Real Estate AG: Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur Übernahme der Development Partner AG und weiterer Projektgesellschaften. Andreas Segal wird Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. 03.07.2018 / 20:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, 3. Juli 2018 - Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG, ISIN DE000A0JJTG7) ("GRE" oder die "Gesellschaft") hat heute eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb sämtlicher Aktien an der Development Partner AG, einer der führenden Projektentwicklungsgesellschaften in Deutschland, und weiterer Projektgesellschaften erzielt. Die Gesellschaft würde hiermit ihr Projektentwicklungs- und Bestandsvolumen auf über EUR 4 Milliarden erhöhen. Der Erwerb würde im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt, die von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu beschließen wäre. Dabei werden voraussichtlich neue GRE-Aktien ausgegeben, deren Anzahl in einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag liegt. Die Gesellschaft führt gegenwärtig eine Due Diligence Prüfung durch und nimmt eine Unternehmensbewertung vor; beides ist noch nicht abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft muss der Transaktion noch zustimmen. Zudem hat Herr Andreas Segal heute das Angebot des Aufsichtsrats der Gesellschaft angenommen, mit Wirkung zum 1. September 2018 als Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Gateway Real Estate AG tätig zu werden. Gateway Real Estate AG Der Vorstand Kontakt: Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main T. 069 788088000 info@gateway-re.de www.gateway-re.de Ende der AD HOC-MITTEILUNG 03.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: eva.staab@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701407 03.07.2018 CET/CEST

