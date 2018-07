Bald kann die Gold- und Silberproduktion auf dem fast 5.500 Hektar großen 'Altan Tsaagan Ovoo' ('ATO')-Projekt von Steppe Gold (ISIN: CA85913R2063 / TSX: STGO) in der Mongolei beginnen. So zumindest lautet das jüngste Projektupdate. In den vergangenen Monaten hat die Gesellschaft einiges geleistet und erreicht und hält deshalb an seinem Ziel 'Produktionsbeginn gegen Ende des Jahres 2018' fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...