IRW-PRESS: Steppe Gold Limited: Steppe Gold mit Unternehmensupdate zum baldigen Start der Goldproduktion

Steppe Gold mit Unternehmensupdate zum baldigen Start der Goldproduktion

5. Dezember 2018 - Toronto, ON - Steppe Gold Limited (TSX: STGO, 2J9:FF) (das "Unternehmen" oder "Steppe Gold" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298735) freut sich, die Fortschritte des letzten Monats die auf dem Altan Tsagaan Ovoo ("ATO") Gold-Projekt in der Mongolei erzielt wurden, bekannt zu geben

HIGHLIGHTS

- Die ATO-Entwicklung macht weiterhin gute Fortschritte, wobei die Projektinvestitionen unter dem Budget bleiben.

- Der ATO-Brechkreislauf ist nun voll funktionsfähig, wobei das erste Erz nach Spezifikation zerkleinert wird.

- Etwa 30.000 Tonnen Erz wurden inzwischen aus der ATO1-Lagerstätte abgebaut und zum Brechen auf das ROM-Pad gestapelt.

- Zelle 1 des Haldenauslaugkissens ist fertig gestellt und das Häufen von zerkleinertem Erz auf Zelle 1 wird in den nächsten Tagen beginnen.

- Der Bau der ADR-Anlage ist im Gange, die Betonfundamente werden derzeit gegossen. Das vorgefertigte ADR-Werk befindet sich im Lager und wartet auf die Lieferung zur Installation vor Ort.

ENTWICKLUNGS-UPDATE - ATO Vorkommen

Das Unternehmen setzt sich weiterhin intensiv dafür ein, den Großteil des Baustellenbaus bis Ende 2018 mit der ersten Goldproduktion in der ersten Jahreshälfte 2019 abzuschließen.

Der ATO-Brechkreislauf wurde nun erfolgreich in Betrieb genommen und besteht aus einem Backenbrecher, gefolgt von zwei Kegelbrechern, die ein 25 mm Brechgut produzieren. Der Brecherkreis kann bis zu 300 t/h verarbeiten, was weit über der erforderlichen Kapazität liegt.

Etwa 30.000 Tonnen Erz wurden aus der ATO1-Lagerstätte abgebaut und auf dem ROM-Pad zum Brechen gelagert. Dieses Material wird auf Zelle 1 der Haldenlaugung gehäuft, die nun abgeschlossen ist und erzbereit ist. Der Erzhaufen der Zelle 1 ist bereit zur Laugung die in den nächsten Tagen beginnen wird.

Das ADR-Werk Betonfundament wird nun gegossen und der ADR-Bau wird bis Dezember fortgesetzt. Das vorgefertigte ADR-Werk befindet sich im Lager und wartet auf die Lieferung an die Baustelle zur Installation nach Abschluss der Arbeiten und des Gebäudes.

Das Unternehmen verfügt derzeit über 140 Mitarbeiter als Betriebs- und Montagepersonal auf der Baustelle.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Fotos, die die Aktivitäten vor Ort zeigen:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.001.png

Backenbrecher

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.002.png

Brecher & Förderer

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.003.jpeg

Brecherstandort

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.004.png

Erzhaufenrampe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.005.png

Brecherstandort

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.006.png

Zelle 1 fertig gebaut

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.007.png

Offener Schnitt auf der ATO1-Ablagerung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45389/STGO_Devel opment Update Dec 2018 DEPRcom.008.png

Tagebau auf der ATO1-Lagerstätte. Im Vordergrund sind die ATO4-Mungu Vorkommen, im Hintergrund rechts die ATO2 Vorkommen.

ÜBER STEPPE GOLD

Steppe Gold ist ein Edelmetall-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einer aggressiven Wachstumsstrategie, um Steppe Gold zum führenden Edelmetallunternehmen in der Mongolei auszubauen. Das Unternehmen besitzt 100% des fortgeschrittenen Altan Tsaagan Ovoo Goldprojekts, an dem derzeit Ressourcenausdehnungsbohrungen und eine Haldenlaugung durchgeführt werden. Das Unternehmen besitzt auch 80% des aussichtsreichen Goldprojekts Uudam Khundii, wo ein aktives Explorationsprogramm läuft und neue Entdeckungen gemacht werden.

Steppe Gold hat seinen Sitz in der Mongolei mit Hauptsitz in Ulaanbaatar. Das Unternehmen wird fast ausschließlich von Mongolen geleitet und man konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Edelmetallanlagen in der Mongolei. Die Mongolei ist unser Zuhause. Wir sind sehr stolz auf die Bemühungen unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater für Aktionäre und Interessengruppen, den Goldbereich in der Mongolei nachhaltig zu entwickeln und auszubauen. Dies schafft bereits jetzt mehr Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten, da Steppe Gold zum führenden Edelmetallunternehmen des Landes heranwächst. Die Mongolei ist offen für Geschäfte, für die Erschließung von Bergbaugebieten und eine der letzten großen Grenzen, an der riesige Mineralvorkommen gefunden und erschlossen werden können.

KONTAKTDATEN

DIE HAUPTVERWALTUNG DES UNTERNEHMENS:

Shangri-La Büro, Suite 1201, Olympiastraße 19A, Sukhbaatar Bezirk 1,

Ulaanbaatar 14241, Mongolei

Tel: +976 7732 1914

TORONTO BÜRO:

Adelaide Street 90. W, Suite 400 Toronto, ON M5H 3V9,

Kanada

Tel: +1 647 697 0577

TRANSFERAGENT:

Lori Winchester

Senior Relationship Manager, Kundenmanagement

Telefon: +1 416 607-7898

Handy: +1 416 671-4558

E-Mail: lori.winchester@tmx.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45389

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45389&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85913 R2063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA85913R2063

AXC0170 2018-12-05/14:12