Mitteilung gemäss SIX-Börsenrichtlinie

Flamatt 4. Juli 2018

Vorläufige Eckzahlen H1 2018 - Optimierungsmassnahmen bei X-Ray Systems und ebeam eingeleitet

Leichtes Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr auf rund 231 Mio. CHF (H1 2017: 222.6 Mio. CHF restated)

Tieferer Reingewinn im Vergleich zum Rekordergebnis des Vorjahres

Ergebnissteigerungsprogramm im Bereich Röntgensysteme gestartet

Trennung vom ebeam Anlagengeschäft in Davenport (USA) - Konzentration auf das erfolgsversprechende ebeam Komponenten- und Modulgeschäft in Flamatt (CH)

Anpassung der Erwartungen für 2018 auf 440-460 Mio. CHF beim Umsatz und auf 10-12% bei der EBITDA-Marge

Die Comet Group erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von rund 231 Mio. CHF (H1 2017: 222.6 Mio. CHF restated). Bei der EBITDA-Marge und dem Reingewinn erwartet die Gruppe ein Ergebnis deutlich unter dem ersten Halbjahr 2017. Grund dafür sind die einmalige Rückstellung von 10 Mio. CHF aufgrund der geplanten Trennung vom ebeam Anlagengeschäft (EBS) in den USA sowie ein im Vergleich zum Vorjahr tieferes operatives Ergebnis im Röntgensystemgeschäft (IXS).

Trennung vom Anlagengeschäft in Davenport (USA) - Konzentration auf ebeam Komponenten und Module aus Flamatt (CH)

Die Comet Group richtet das ebeam-Geschäft neu aus und trennt sich vom Hersteller kundenspezifischer Grossanlagen in Davenport (USA). Sie fokussiert sich auf das langfristig margenstärkere und erfolgsversprechende OEM-Komponenten- und Modulgeschäft, und wird dieses auf eine neue, attraktive Basis stellen. Die Suche nach einem neuen Eigentümer für das ebeam Anlagengeschäft in Davenport läuft. Die Comet Group nimmt in diesem Zusammenhang im H1 2018 eine Rückstellung vor, die den Reingewinn einmalig um rund 10 Mio. CHF reduzieren wird.

Ergebnissteigerungsprogramm im Röntgensystemgeschäft

Die Comet Group hat aufgrund des enttäuschenden Geschäftsverlaufs im Röntgensystemgeschäft im ersten Halbjahr ein umfassendes Programm zur Verbesserung des Ergebnisses in die Wege geleitet. Ziel ist es, das operative Ergebnis ab 2019 wieder deutlich zu steigern. Strategische Schlüsselprojekte zur Erneuerung des Produktportfolios werden unverändert weitergeführt. Die Führung der Division wurde dazu interimistisch Dr. Matthias Barz übertragen.

Ausblick 2018

Aufgrund der oben erwähnten Massnahmen beim ebeam und beim Röntgensystemgeschäft sowie der Verschiebung von Projekten im Halbleitermarkt ins Jahr 2019 erwarten Management und Verwaltungsrat für 2018 neu einen Umsatz zwischen 440 und 460 Mio. CHF sowie ein Resultat auf Stufe EBITDA zwischen 10%-12% (bisher Umsatz 460-490 Mio. CHF bei einer EBITDA-Marge von 14-16%). Diese Ziele für 2018 basieren auf der Annahme, dass sich die weltweite wirtschaftliche Entwicklung gegenüber den heutigen Annahmen nicht noch weiter verschlechtert.

Telefonkonferenz in Englisch

Am 4. Juli 2018, 10.00 bis 10.45 Uhr (CEST) findet eine Telefonkonferenz mit Dr. René Lenggenhager, CEO, und Markus Portmann, CFO, in englischer Sprache statt. Für die Teilnahme wählen Sie sich bitte 10 Minuten vor der Konferenz ein unter:

+41 (0) 58 310 50 00 (Europe)

+44 (0) 207 107 0613 (UK)

+1 (1) 631 570 5613 (USA)

Publikation des Halbjahresabschlusses

Die detaillierten Halbjahreszahlen werden am 16. August 2018 publiziert und gleichentags um 10.00 Uhr CEST an der Medien- und Analystenkonferenz in Zürich (SIX Swiss Exchange, in der Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich) vorgestellt.

Investor Day

Am 13. November 2018 lädt die Comet Group zum Investor Day nach Flamatt ein.

Media Relations

Ines Najorka

Corporate Communications

T +41 31 744 99 96

ines.najorka@comet.ch

