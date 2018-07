FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.034 EUR

NNJ XFRA CNE1000003T4 NANJING PANDA ELEC. H YC1 0.009 EUR

ICK XFRA CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0.031 EUR

BJI XFRA CNE1000002Z3 DATANG INTL POW.GE.-H-YC1 0.012 EUR

W8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.023 EUR

DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.026 EUR

6AB XFRA BG11ALBAAT17 ALBENA AD BW 1 0.358 EUR

N151 XFRA GB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,175 0.087 EUR

KJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.086 EUR

10C XFRA GB00BKXNB024 CAMBIAN GROUP (WI) LS-01 0.003 EUR

EO0 XFRA CA29382B1022 ENTERTAINMENT ONE CA-,01 0.016 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.273 EUR

68C XFRA KYG2116J1085 CHINA CONCH VENT. HD -,01 0.055 EUR

BP1 XFRA PLPEKAO00016 BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 1.796 EUR

24GN XFRA IM00BYT32K14 VELTYCO GROUP PLC 0.003 EUR

XHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.163 EUR

TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.017 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.236 EUR

2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.429 EUR

RZ8G XFRA US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1 1.066 EUR

RG2A XFRA US7821834048 RUSHYDRO PAO ADR/100 RL 1 0.035 EUR

LN4 XFRA FR0004156297 LINEDATA SERVICES EO 1 1.350 EUR

1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.215 EUR

GWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25 0.185 EUR