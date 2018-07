Die Aktie von Aixtron findet keinen Halt mehr, die frühere Euphorie der Anleger hat sich in eine sich selbst verstärkende Angst vor weiteren Kursverlusten verwandelt. Trotz eines weiteren Alarmsignals gibt es aber auch einen Hoffnungsschimmer.

Das ist die Krux, wenn die Rally einer Aktie - gemessen an den Fundamentaldaten - zu schnell und in zu großen Schritten verläuft. So geschehen bei Aixtron: die Aktie des Maschinenbauers hatte von Anfang 2017 bis zum Zwischenhoch im März dieses Jahres um 550 Prozent zugelegt.

Zwar wurde die Rally unterfüttert mit einem dynamischen Umsatz- und Ertragswachstum, doch die Kursdynamik war erheblich höher. Infolgedessen war Aixtron im März zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...