PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns habe ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken zu bieten, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Autogeschäft profitiere von Megatrends in der Branche und der Rüstungsbereich dürfte von steigenden Ausgabebudgets profitieren./tih/tos

Datum der Analyse: 03.07.2018

ISIN DE0007030009

AXC0036 2018-07-04/07:49