TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten ist auch am Mittwoch keine Trendwende in Sicht. Es bleibt mehrheitlich bei fallenden Kursen. Zwar zeigten einige Börsen der Region am Vortag Erholungsansätze, doch von einer tiefgreifenden Erholung konnte keine Rede sein. Nun taumeln viele Handelsplätze Richtung Stände, die zuletzt im Herbst 2017 gesehen wurden. Selbst ein etwas höher gestellter Renminbi in China und ein im Juni auf ein Viermonatshoch gestiegener Caixin-Einkaufsmanagerindex der chinesischen Dienstleister beruhigt die Gemüter nicht. Die fortgesetzte Abwertung der chinesischen Währung ist von Händlern immer wieder als Belastungsfaktor in den vergangenen Tagen genannt worden.

In China verliert der Schanghai-Composite 0,7 Prozent, in Japan sinkt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 21.714 Punkte. Der HSI verliert mit minus 1,1 Prozent wie schon am Vortag etwas deutlicher. In Australien verliert der S&P/ASX-200 trotz besser als erwartet ausgefallener Einzelhandelsumsätze 0,5 Prozent. Analysten interpretieren die Daten dennoch als äußerst mau. Das Wachstum des Einzelhandels bleibe klar unter dem historischen Durchschnitt.

Auch in den USA fielen die Kurse am Vortag vor dem Feiertag am Mittwoch. Insofern liefern auch die US-Vorgaben keine Kaufargumente. Übergeordnet bleibt die Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur als Folge der US-Zoll- und Handelspolitik der entscheidende Bremsklotz, zumal es eine weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt.

Handelskonflikt eskaliert weiter

Im Vorfeld der am Freitag in Kraft tretenden US-Importzölle auf chinesische Exporte hat ein chinesisches Gericht einen temporären Verkaufsstopp von Speicherhalbleitern des US-Technologiekonzerns Micron Technology in China verhängt. Das Gericht gab einer Patentverletzungsklage des taiwanschen Konkurrent United Microelectronics statt. Zuvor hatten US-Stellen China Mobile den Eintritt auf dem US-Telekommunikationsmarkt verwehrt.

"All diese Dinge implementieren eine beachtliche Verunsicherung im Markt, der ohnehin über den Zeitpunkt der Einführung der Zölle blickt, um mögliche Endspielszenarien von der schrittweisen Eskalation im Handelsstreit einzupreisen", sagt Investmentstratege Eli Lee von Bank of Singapore. Seiner Auffassung nach dürfte der Handelsstreit Technologieunternehmen in Japan, Südkorea, Taiwan und natürlich China treffen.

Unter den Einzelwerten sind United Microelectronics in Taipeh auf Taiwan nach dem vorteilhaften Gerichtsentscheid in der Volksrepublik gesucht, die Titel steigen gegen den eher schwachen Trend im Technologiesektor der Region um 0,6 Prozent. HTC brechen um weitere 4,4 Prozent ein auf den tiefsten Wert seit annähernd 3 Jahren. Der Mobiltelefonhersteller leidet unter der Konkurrenz chinesischer und südkoreanischer Anbieter und will 1.500 Stellen oder jede fünfte abbauen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.178,60 -0,51% +1,87% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.709,73 -0,35% -4,64% 08:00 Kospi (Seoul) 2.265,87 -0,30% -8,17% 08:00 Schanghai-Comp. 2.767,91 -0,68% -16,33% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.239,11 -1,07% -5,21% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.231,73 -0,13% -4,95% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.686,18 +0,35% -6,61% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1664 +0,1% 1,1658 1,1668 -2,9% EUR/JPY 128,84 -0,1% 128,94 129,56 -4,8% EUR/GBP 0,8837 -0,0% 0,8838 0,8855 -0,6% GBP/USD 1,3200 +0,1% 1,3192 1,3179 -2,4% USD/JPY 110,46 -0,1% 110,61 110,99 -1,9% USD/KRW 1115,65 +0,1% 1114,33 1112,85 +4,5% USD/CNY 6,6291 -0,2% 6,6425 6,6628 +1,9% USD/CNH 6,6378 -0,5% 6,6697 6,6718 +1,9% USD/HKD 7,8434 -0,0% 7,8449 7,8458 +0,4% AUD/USD 0,7404 +0,3% 0,7383 0,7386 -5,3% NZD/USD 0,6766 +0,1% 0,6756 0,6724 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.500,67 -2,2% 6.646,41 6.647,56 -52,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,61 74,14 +0,6% 0,47 +25,6% Brent/ICE 78,13 77,76 +0,5% 0,37 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,28 1.252,75 +0,4% +4,53 -3,5% Silber (Spot) 16,07 16,03 +0,3% +0,04 -5,1% Platin (Spot) 839,55 843,00 -0,4% -3,45 -9,7% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,1% +0,00 -12,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2018 01:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.