Straumann Group erhöht Beteiligung an Createch auf 100%

Straumann integriert Createch in ihre globale CADCAM-Plattform

Createch ergänzt Portfolios von Medentika und etkon; Straumann deckt damit über 300 Implantatsysteme ab und wird zum Gesamtlösungsanbieter für CADCAM-Prothetik

Innovationskraft und kurze Entwicklungszeiten machen Createch zum globalen Entwicklungszentrum

Basel, 4. Juli 2018- Die Straumann Group hat Createch Medical, einen führenden Anbieter von CADCAM-Präzisionsprothetik, nach einer bisherigen Beteiligung von 30% nun vollständig übernommen; der Kaufpreis beträgt rund CHF 14 Mio. Mit dieser Akquisition kann die Gruppe nun das gesamte Know-how und die Innovations- sowie Entwicklungskapazitäten von Createch für sich nutzen.

Genau wie die (heute in einer separaten Medienmitteilung kommunizierte) Investition der Gruppe in botiss medical, ihren Partner für Biomaterialien, ist diese Akquisition ein weiterer Schritt bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie, ein Gesamtlösungsanbieter in den Bereichen Zahnersatz und ästhetische Zahnheilkunde zu werden.

Marco Gadola, CEO der Straumann Group,kommentierte: "Createch ist für seine hoch präzisen, massgeschneiderten Prothetiklösungen bekannt. Dank modernster Technologie, der Fachkompetenz bei Fräslösungen und kurzer Entwicklungszeiten hat das Unternehmen bahnbrechende Lösungen hervorgebracht, welche die Angebote der meisten anderen CADCAM-Anbieter hinter sich lassen. Createch ist flexibel, reaktionsschnell und zukunftsgerichtet. Dadurch wurde das Unternehmen führend in der Branche. Createch erweitert unsere Premium-Lösungen und sorgt gemeinsam mit Medentika dafür, dass sich die Straumann Group als Gesamtlösungsanbieter von CADCAM-Prothetik für fast alle Implantatsysteme positionieren kann."

Partner seit 2013

Straumann hatte sich 2013 an Createch beteiligt, um den dringenden Bedarf an hochwertigen CADCAM-Konstruktionen abzudecken und so eine vollständige Palette von Premium-Lösungen für zahnlose Patienten anzubieten. Das Unternehmen bot auch Präzisionsprothetik für Implantatsysteme verschiedener Anbieter an. Im Verlauf der Partnerschaft übernahm Straumann den Vertrieb der Produkte von Createch ausserhalb von dessen Heimmarkt und trug wesentlich zur Expansion des Createch-Geschäfts bei. Mit der Entwicklung des Straumann ProArch-Systems und der umfangreichen Auswahl an Implantatverbindungen bei Createch bietet die Gruppe heute eine einmalige Palette von implantatgetragenen Lösungen für zahnlose Patienten an.

Hochwertige CADCAM-Präzisionsprothetik Lösungen von Createch und Straumann

Ein globales Innovations- und Entwicklungszentrum

Die Straumann Group beabsichtigt, das Innovations- und Entwicklungspotenzial von Createch auszuschöpfen, indem sie das Unternehmen zum globalen Entwicklungszentrum für verschraubte Stege und Brücken macht. Mittels neuer Technologien - wie der additiven Fertigung und dem Lasersintern - wird Createch die Fertigungseffizienz steigern und Aufbauten produzieren, die in der Vergangenheit nicht gefräst werden konnten. Auf Patientenseite dürfte dies zu mehr Behandlungsoptionen und höherem Komfort bei geringeren Kosten führen. Um die wachsende Nachfrage zu decken, investiert die Gruppe in die Produktionskapazitäten von Createch, dessen Technologie auch mit den CADCAM-Zentren der Straumann Group in anderen Regionen geteilt werden soll.

Über Createch

Createch Medical mit Sitz in Mendaro (Spanien) wurde 2006 gegründet. Das Unternehmen ist die medizinische Division der Egile XXI Corporation, beschäftigt 50 Mitarbeitende und ist auf die Erforschung, Entwicklung und Fertigung hochwertiger, innovativer implantatgetragener Prothetik spezialisiert. Die Produkte von Createch - CADCAM-Brücken und -Stege sowie Sekundärteile - sind für verschiedenste Implantatsysteme konzipiert und werden primär in Spanien, Deutschland und anderen europäischen Märkten vertrieben. Dank Implantatverbindungen für über 300 Systeme und einer sehr breiten Palette von Materialien kann Createch Dentallaboren alles aus einer Hand anbieten. Das Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund CHF 8 Mio.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Zahnersatz und kieferorthopädischer Lösungen, die Lächeln und Vertrauen wiederherstellen. Sie vereint unter ihrem Dach globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz sowie in der korrektiven und der digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings und andere Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Dentalimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik sowie digitale bzw. kieferorthopädische Lösungen und Biomaterialien für den Einsatz in der restaurativen, ästhetischen und der präventiven Zahnmedizin.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt weltweit rund 5'000 Mitarbeitende. Ihre Produkte und Dienstleistungen werden über eigene Vertriebsgesellschaften sowie ein breites Netz von Vertriebsunternehmen in mehr als 100 Ländern verkauft.

www.straumann-group.com

