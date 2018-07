Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Strategie-Update zum Spezialmaterial-Geschäft von 105 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern könnte mit den Zielen für die Sparte, zu der auch das schwächelnde Flüssigkristallgeschäft zähle, für reine Luft gesorgt haben, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sorgen wegen des Flüssigkristallgeschäfts hatten in den vergangenen Monaten auf den Aktien gelastet. Nun könnten wieder die anderen 85 Prozent des Geschäfts in den Fokus rücken, die sich weiterhin überdurchschnittlich entwickelten. Angesichts der neuen Ziele senkte der Experte seine Gewinnerwartungen indes leicht./mis/bek Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-07-04/08:18

ISIN: DE0006599905