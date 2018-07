DIC Asset AG bringt siebten offenen Spezial-AIF an den Start DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien DIC Asset AG bringt siebten offenen Spezial-AIF an den Start 04.07.2018 / 08:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG bringt siebten offenen Spezial-AIF an den Start - DIC Office Balance V mit Startportfolio in München und Hamburg aufgelegt - Zielinvestitionsvolumen 350 bis 400 Mio. Euro Frankfurt am Main, 4. Juli 2018. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat ihren siebten offenen Spezial-AIF aufgelegt. Der neue DIC Office Balance V investiert in Gewerbeimmobilien in deutschen Metropolregionen und führt die erfolgreiche Office Balance-Serie der DIC Asset AG fort. Die Anleger sind institutionelle Investoren. Das Zielinvestitionsvolumen liegt bei 350 bis 400 Mio. Euro. Das Startportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Mio. Euro besteht aus zwei Gebäuden in München und Hamburg und wurde Ende Juni 2018 mit entsprechendem Eigenkapital in den Fonds eingebracht. Die geplante jährliche Zielrendite beträgt 4,0 bis 4,5 Prozent. "Die Nachfrage nach Büroimmobilien in Städten wie Hamburg und München ist weiterhin sehr hoch. Mit dem hochwertigen Startportfolio aus zwei Objekten, die wir uns bereits in 2017 für den Fonds sichern konnten, können wir den Anlegern stabile Mietnachfragen und konstante Mieteinnahmen bieten und sind davon überzeugt, dass der DIC Office Balance V konstant gute Ausschüttungsrenditen erwirtschaften wird", sagt Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG. Die DIC Asset AG ist einer der großen Initiatoren für Immobilien-Spezialfonds in Deutschland mit einer eigenen integrierten Immobilienmanagementplattform, die von sechs zentralen Standorten aus deutschlandweit tätig ist. Die DIC Asset AG plant aufgrund der hervorragenden Performance bestehender Fonds, das Volumen im Zuge der Umsetzung ihres hybriden Geschäftsmodells weiter auszubauen. Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Kontakt: Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Fon +49 69 9454858-1462 Mobile +49 151 2990-5223 [1]ir@dic-asset.de 1. mailto:ir@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) führt Joint-Venture Investments, Beteiligungen bei Projektentwicklungen, strategische Finanzbeteiligungen und die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. 04.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701361 04.07.2018

