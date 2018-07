Starker Wertverlust der Lufthansa-Aktie in diesem Jahr

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN DE0008232125 | WKN 823212 | Kürzel LHA).

Die Aktie der Deutschen Lufthansa AG hat rund ein Drittel an Wert verloren, legt man das Hoch aus dem vergangenen Jahr zugrunde. Hier war die Lufthansa noch als "Überflieger" der DAX-Aktien bekannt und scheint sich nun im aktuellen Umfeld wieder entsprechend der Indexentwicklung "einzuordnen". Was sagt das Chartbild zur Entwicklung der Aktie?

Warum ist die Lufthansa so schwach?

Ein wenig ist der Hintergrund dieses Artikels auch persönlich verankert. Mein Flug wurde gestrichen und vielleicht können Sie sich die "Freude" vorstellen, wenn man 6 Stunden im Zug verbringen darf anstatt binnen 2 Stunden von einem Ziel nach Hause zu gelangen. Doch das ging nicht nur mir so. Viele andere tausend Fluggäste mussten in den vergangenen Wochen mit Engpässen und Verspätungen auskommen. Dabei ist die große Ferienzeit noch nicht komplett im Gange!

Fast schon ironisch mutet dabei die Zeitungsanzeige der Luftverkehrswirtschaft an, in der "Auch der Himmel stößt an seine Grenzen" steht. Beruhigend wirkte dies nicht, wie das Handelsblatt berichtete. Damit war nicht nur die Lufthansa gemeint, sondern auch der Ausfall bei anderen Airlines. Laut der aktuellen Analyse der LBBW hat sich die Anzahl der Flugausfälle im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar verdoppelt. Hierbei ist der Ärger der Passagiere eine Sache - die Höhe der Entschädigungen dann eine Andere. Diese werden im Artikel auf Aktiencheck mit 480 Millionen Euro beziffert und auf der Branche lasten. Als "Big Player" kommt hierbei auf die Lufthansa ein erheblicher Anteil zu.

Über die fundamentalen Hintergründe finden Sie zur Deutschen Lufthansa AG auf Trading-Treff bereits folgenden Artikel vor:

Aktienanalyse Deutsche Lufthansa - Charttechnik und Fundamentaldaten

Den vollständigen Artikel lesen ...