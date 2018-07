Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Kion nach einer Anteilserhöhung des chinesischen Großaktionärs Weichei von 43 auf 45 Prozent auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Es sollte nicht vergessen werden, dass Weichei eine Abmachung getroffen habe, die 50-Prozent-Hürde nicht ohne eine Übernahmeofferte an alle Aktionäre zu überschreiten, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-07-04/09:51

ISIN: DE000KGX8881