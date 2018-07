Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef Christian Teig auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Seine Zuversicht habe noch zugenommen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der IT-Dienstleister für die Gesunheitsbranche sei in Zeiten eines schwierigen Makro-Umfeldes eine gute Wahl. Das Unternehmen sollte von der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in Deutschland profitieren./mis/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-04/09:53

ISIN: DE0005437305