CENTROTEC Sustainable AG: Andreas Freiherr von Maltzan zum Aufsichtsrat bestellt DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Personalie CENTROTEC Sustainable AG: Andreas Freiherr von Maltzan zum Aufsichtsrat bestellt 04.07.2018 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Brilon, 4. Juli 2018: Mit Beschluss vom 29. Juni 2018 hat das zuständige Registergericht in Arnsberg Herrn Andreas Freiherr von Maltzan, mit Wirkung zum 01.07.2018 und bis zur nächsten Hauptversammlung anstelle des aus gesundheitlichen Gründen zum 30.06.2018 ausgeschiedenen Aufsichtsrates Herrn Dr. Bernhard-R. Heiss, zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt. Dr. Heiss gehörte dem Aufsichtsrat seit dem Börsengang im Jahre 1998 an. Durch sein engagiertes Wirken und seine profunden Fachkenntnisse hat Herr Dr. Heiss regelmäßig entscheidende Beiträge zu wichtigen Fragestellungen geliefert. Wir wünschen Herrn Dr. Heiss eine zügige Genesung und baldige Rückkehr zur alten Stärke. Herr von Maltzan ist Unternehmer im Bereich der digitalen Unternehmen, Gründer und Geschäftsführer der Cynobia GmbH, München. Spezialgebiete seiner unternehmerischen Tätigkeit sind Big-Data, Process-Mining, Social-Media Marketing und Community Building. Herr von Maltzan hat dabei eine Vielzahl verschiedener Mergers & Acquisitions Transaktionen, Umstrukturierungen sowie Kapitalmaßnahmen begleitet. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 04.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701473 04.07.2018

ISIN DE0005407506

AXC0081 2018-07-04/10:02