Tesla zeigt in Richtung Süden - Kommt nun der Totalabverkauf?

Symbol:WKN:ISIN:Tesla, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Elektrofahrzeuge international.Die Aktie befand sich bis zum 3. Juli in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, konnte jedoch den Widerstandsbereich bei rund 360 US-Dollar nicht dauerhaft brechen. Der Kurs ging kurz bis zu der 373,13 US-Dollar-Marke und wurde sofort am nächsten Tag wieder abverkauft. Auch die letzten zwei Tage haben gezeigt, dass die Investoren und Marktteilnehmer an Vertrauen verlieren. Nach den letzten Aussagen von Elon Musk kennt die Aktie nur eine Richtung: nämlich Süden. Das höhere Tief des Aufwärtstrends von 326 US-Dollar wurde gebrochen, somit ist der Aufwärtstrend nicht mehr intakt und wir befinden uns momentan in einer Verkaufsphase. Die ersten Warnsignale sind da und spätestens jetzt sind die meisten Long Swing-Trader mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits aus dem Wert ausgestiegen.Chart vom 03.07.2018310,57 USDDie interessante Frage wäre: „Bildet sich jetzt hier ein Abwärtstrend und welche Einstiegschancen könnte man nutzen“? Vorerst wurde der Aufwärtstrend gebrochen. Wenn wir jedoch noch ein tieferes Hoch und tieferes Tief sehen, wäre der Abwärtstrend intakt und Einstiegsmöglichkeiten für die Short-Richtung können aus einem Pullback heraus gesucht werden. Momentan heißt es jedoch Geduld bewahren, da uns der Wert zum jetzigen Zeitpunkt keine Setups mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis im Tageschart bietet. Auf Grund der Volatilität können jedoch vor allem Daytrader im kurzfristigen Bereich von den Bewegungen profitieren.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 01. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Ebenso die Tatsache, dass das Unternehmen sehr präsent in den Medien ist, erhöht die Gap-Gefahr und macht die Aktie zu einem volatilen Wert.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at