Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie schon zum Wochenauftakt gab es auch gestern nur wenig Bewegung am deutschen Rentenmarkt, berichten die Postbank Research.Die Erleichterung über den vorläufig beigelegten Koalitionsstreit in Deutschland habe trotz einer im Zuge dessen wieder abnehmenden Risikoaversion für keine nennenswerte Belastung von Bundesanleihen gesorgt. Während die Rendite im 5-jährigen Laufzeitenbereich um einen Basispunkt auf -0,31% gestiegen sei, habe diejenige 10-jähriger Bunds in vergleichbarem Ausmaß auf 0,29% nachgegeben. 2-jährige Papiere hätten nahezu unverändert zum Vortag mit -0,70% rentiert. ...

