Bilfinger ist für die britische Investmentbank HSBC ein deutscher "Top Pick" für das zweite Halbjahr. Analyst Christian Korth hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel von 50 auf 54 Euro an und beließ die Einstufung auf "Buy". Die Trendwende des Industriedienstleisters komme voran. Die Fundamentaldaten verbesserten sich. Die weiteren deutschen Favoriten der HSBC für das zweite Halbjahr sind Aroundtown, Ceconomy, Compugroup, Deutz und Deutsche Pfandbriefbank./mis/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-07-04/10:16

ISIN: DE0005909006