Die Inflation ist da! Was bedeutet das für Aktien?

In den USA steht die Inflationsrate inzwischen bei knapp 3?%. Auch die von der Notenbank bevorzugte Kerninflation steht bei der Zielmarke von 2?%. Die 3?% sind besonders eindrucksvoll und sind deutlich höher als in Europa. Ein Teil der Differenz zur Inflationsrate von 2?% in der Eurozone lässt sich allerdings aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethode erklären.

Vergleicht man die Inflation, die sich aus den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ergibt (HICP), schrumpft die Differenz ein wenig (Grafik 1). Anstatt einer Differenz von einem Prozentpunkt, sind es so nur noch 0,6 Prozentpunkte. Die Inflationsraten sind in den USA und der Eurozone also gar nicht so verschieden.

Den vollständigen Artikel lesen ...