Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldbestand der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) liegt zum Ende des ersten Halbjahrs bei 181,34 Tonnen, so die Deutsche Börse AG.Zu Jahresbeginn habe der Wert noch bei 175,04 Tonnen gelegen. Der Bestand erhöhe sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen würden. Für jeden Anteilschein werde im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold belaufe sich aktuell auf rund 6,3 Milliarden Euro. Damit sei Xetra-Gold das führende Gold-Wertpapier in Europa mit physischer Hinterlegung. ...

