Der spanische Schienenfahrzeuge-Hersteller CAF kündigt die Übernahme des polnischen Busherstellers Solaris an. Die Transaktion ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern: Die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen. Mit dem Aufkauf von Solaris will sich CAF in einem zu seinem bisherigen Produktportfolio komplementären Marktsegment etablieren. Der entscheidende Anreiz ist dabei, sich von einem Hersteller für Schienenfahrzeuge zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...