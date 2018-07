Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach strategischen Aussagen zur Sparte Spezialchemie von 105 auf 101 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter dem Strich dürften die Prognosen für das Segment den operativen Gewinn auf Konzernebene mit etwa 4 Prozent belasten, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab 2020 dürfte das Wachstum aus eigener Kraft in dieser Sparte mehr als 2 Prozent betragen, gestützt vor allem von Vorprodukten für Halbleiter./bek/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-04/11:35

ISIN: DE0006599905