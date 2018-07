Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach dem Rückzug aus einem Joint Venture in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Motorenhersteller werde nun möglicherweise eigene Produktionskapazitäten aufbauen müssen, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das wiederum würde in den kommenden Jahren die Kapitalausgaben nach oben treiben./bek/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-04/11:36

ISIN: DE0006305006