Die Commerzbank hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Strategie-Update zur Sparte Spezialmaterialien auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe mehr Einblicke in den Bereich und die positiven Trends gegeben sowie einen nachlassenden Beitrag des schwächelnden Flüssigkristallgeschäfts aufgezeigt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kurs werde die Sparte aktuell überhaupt nicht eingepreist./mis/jha/ Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-07-04/11:40

ISIN: DE0006599905