FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub stärkt seine Präsenz in Südamerika. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er das Schmierstoffgeschäft der Comercial Pacific Ltda in Chile und integriert es dort in eine neu gegründete Gesellschaft. Gegenstand der Akquisition sind laut Fuchs Petrolub insbesondere Kundenstamm und Belegschaft. Fuchs werde 65 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten, und Comercial Pacific die verbleibenden 35 Prozent.

Comercial Pacific ist den Angaben zufolge ein langjähriger Handelspartner von Fuchs Petrolub in Chile im Bergbausegment, in der Nahrungsmittel-, sowie in der Papier- und Zelluloseindustrie. Die Gesellschaft beschäftigt 13 Mitarbeiter im Vertrieb und in der Anwendungstechnik.

July 04, 2018

