Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Brenntag nach einer kleineren Übernahme des Chemikalienhändlers in Kanada auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,80 Euro belassen. Diese Art von Zukäufen sei positiv, schrieb Analyst Dustin Mildner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Integrationsrisiko sei gering, die gezahlten Preise moderat und die Marktstruktur werde verbessert./mis/bgf Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-04/12:38

ISIN: DE000A1DAHH0