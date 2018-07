Hier geht's zum Video

Sixt arbeitet weiter an der Mobilitätsplattform und an der Internationalisierung. Vor allem in Amerika möchte man Marktanteile hinzugewinnen. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer spannenden Situation. Mit einem Ausbruch über 100 Euro könnte der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Wie Michael Schröder von DER AKTIONÄR Sixt im Detail einschätzt, erfahren Sie in diesem Video... Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Nordex, QSC, GFT Technologies und SLM Solutions. Die komplette Sendung finden Sie hier.