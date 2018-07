Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag von einer führenden internationalen Verteidigungsorganisation erhalten. Bestellt wurden SFC Power Manager zur Ausstattung einer Fahrzeugflotte.

An Bord der Fahrzeuge verteilt der SFC Power Manager Strom aus der Bordbatterie an Geräte unterschiedlicher Spannungsklassen. Dank intelligenter Kabelkodierung erkennt das System automatisch alle angeschlossenen Geräte und passt die Ausgangsspannung entsprechend an. Vorteile sind eine hocheffiziente Stromverteilung bei nur minimalen Leistungsverlusten, intelligente Batterieladung ...

