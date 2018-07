Wien (www.aktiencheck.de) - Den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu vergrößern, hätte aus Sicht des Fondsanbieters DWS viele Vorteile, so die Experten von "FONDS professionell". Allerdings brauche Deutschland grundsätzlich eine stärkere Aktienkultur auf dem Heimatmarkt. Eine Vergrößerung des deutschen Leitindex DAX auf 40 oder noch mehr Unternehmen, wie sie derzeit diskutiert werde, wäre aus Sicht des Fondsanbieters DWS eine gute Idee: "Dann fänden mehr Technologie- und Immobilienunternehmen Berücksichtigung - Nebenwerte also, von denen viel Innovationskraft ausgeht, die aber naturgemäß weniger stark an der Börse gehandelt werden", heiße es in einer Erklärung dazu. ...

