Zur Wochenmitte halten die Anleger die Füße still. Wegen des Independence Day bleiben die Börsen in den USA geschlossen und möglicherweise macht auch US Präsident Trump eine feiertägliche Twitterpause. Ein Thema bleibt aber permanent auf dem Radar der Anleger: Die Handelsspannungen zwischen USA und China. Auf den Nebenkriegsschauplätzen werden schon mal die Geschütze in Stellung gebracht. Wo Chancen und Risiken derzeit liegen, erklärt Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirekt.