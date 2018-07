Berlin (ots) - 600 beste Songs: Mit den Top 100 Charts in sechs Kategorien sorgt Radioeins vom rbb für den Sound des Sommers. Vom 8. Juli bis 12. August 2018 sind die Charts jeweils sonntags zwischen 9.00 und 19.00 Uhr zu hören.



Eine 100-köpfige Jury aus Musiker*innen, Musikjournalisten, Labelbetreibern, Clubbesitzern und Radioeins-Macher*innen hat die Charts zusammengestellt.



Die Kategorien der Top 100 Charts



8. Juli: Die 100 besten Cover-Songs 15. Juli: Die 100 besten Partysongs 22. Juli: Die 100 besten Duette 29. Juli: Die 100 besten Soul-Songs 5. August: Die 100 besten Singer/Songwriter/innen 12. August: Die 100 besten One Hit Wonder



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de