Der im DAX notierte Bayer-Konzern hat heute einen neuen Lizenzdeal im Geschäftsbereich Tiermedizin bekannt gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Bayer Animal Health GmbH und die japanische Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) haben ein Abkommen unterzeichnet, um auf Basis der innovativen Chemie von MCAG neue Antiparasitika für Haustiere zu entwickeln. Im Rahmen dieses Lizenzabkommens werde Bayer neuartige Präparate auf Grundlage der Erfindungen von MCAG entwickeln und auf den Markt bringen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Im vergangenen Jahr setzte Bayer mit Präparaten für Haustiere und Nutztiere weltweit 1,57 Milliarden Euro um. Weltweit steige die Zahl an Haustieren, und damit wachse auch die Nachfrage nach wirksamem und einfach anzuwendendem Schutz vor Parasiten, hieß es in der Mitteilung.

