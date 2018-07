Hier geht's zum Video

Die Aktie von GFT Technologies zählt heute auch zu den Top-Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Ein Grund dafür war ein Zukauf in Kanada und ein positiver Analystenkommentar. Erfahren Sie die dazugehörigen Details in diesem Video von Michael Schröder von DER AKTIONÄR... Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Nordex, QSC, SLM Solutions und Sixt. Die komplette Sendung finden Sie hier.