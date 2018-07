Für die Baader Bank-Analysten ist der neue Auftrag für 22 Panther 8x8 eine gute Nachricht für Rosenbauer und zeigt, dass die ARFF-Produkte des Unternehmens eindeutig die Benchmark in der Branche sind. Der Deal beinhaltet auch 3 spezielle Drehleitern und Service, und die Analysten schätzen, dass das Transaktionsvolumen EUR 30 Mio. übersteigt. Der Auftragsbestand sollte daher auf hohem Niveau bleiben (1Q18 934 Mio. EUR) und damit eine hohe Auslastung der Werke in Leonding sicherstellen, so die Analysten. Dies seien gute Nachrichten für die Margenentwicklung des Unternehmens, so die Analysten. Obwoh ihrer Meinung nachl die Bewertung mit einem KGV von 13,6x 2018E und 10x 2019E nicht anspruchsvoll ist, wiederholen sie ihren Zielkurs von 55 Euro und das...

Den vollständigen Artikel lesen ...