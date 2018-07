Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Feuerwehrausstatters Rosenbauer bei 55,0 Euro bestätigt. Am Mittwochvormittag tendierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,42 Prozent bei 47,40 Euro.

Die Baader-Analysten bewerten den neuen Auftrag in den Vereinigten Arabischen Emiraten als "gute Neuigkeiten". Der oberösterreichische Löschfahrzeughersteller liefert weitere 22 "Panther 8x8" und drei Rettungstreppen an den Dubai International Airport.

Der Auftrag reflektiere, dass die ARFF-Produkte Rosenbauers "klar der Maßstab in der Industrie" seien, führt Christian Weiz in seiner jüngsten Studie aus. Allerdings reiche es nicht um die Schätzungen erheblich anzuheben. Die Restrukturierung sei noch am Anfang. Daher wurde die Anlageempfehlung "Hold" beibehalten.

Auch die Gewinnschätzungen je Aktie wurden nicht verändert. So erwartet der Baader-Analyst beim Gewinn je Aktie für 2018 weiterhin 3,47 Euro, sowie 4,55 Euro für 2019. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2018. Für 2019 wird mit einer Dividende von 1,20 Euro gerechnet.

ISIN: AT0000922554