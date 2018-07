Für Platin kam es in den letzten Handelstagen knüppeldick. Nur mit Mühe wurde der Verlust der 800 US-Dollar und damit ein Fiasko verhindert. Die eingeleitete Gegenbewegung verläuft bislang wenig überzeugend, auch wenn es hierbei zu kleineren Geländegewinnen kam. So ganz überraschend kam die Bewegung in Richtung 800 US-Dollar nicht. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 13.06. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...