Hier geht's zum Video

Das Angebot an Finanzprodukten ist groß - riesig - und manchmal ist es nicht so leicht Alles zu verstehen. Beispielsweise, wie sich ein Hebel-Zertifikat zusammen setzt, und wie man das richtige Produkt für die eigenen Ansprüche findet... In dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Zertifikate-Experte Matthias Hüppe von HSBC die Chancen und Risiken von Hebel-Produkten und wie Sie richtig eingesetzt werden.