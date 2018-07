Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU hat heute (Dienstag) in Palästina den EU-Investitionsplan für Drittländer gestartet und stellt erste 23,5 Mio. Euro für Investitionen zur Stärkung der Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bereit, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...